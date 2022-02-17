رئيس الشورى: المواقف الحاسمة للقيادة أعطت قوة دفع إيجابية للعمل العربي المشترك

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الدمام - شريف احمد - • المملكة تحرص على تقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة عن الشعوب العربية

نوه رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ بالنجاحات الكبيرة والمواقف الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله والتي أعطت قوة دفع إيجابية لمنظومة العمل العربي المشترك.

و أكد في كلمته بالمؤتمر الـ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي، رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات العربية المتحدة وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والتي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وقال : تحرص المملكة على الاضطلاع بدورها الإنساني عبر تقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة عن الشعوب العربية في مَحنها وأزماتها ومواصلة مساعيها ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني عبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية.

وجدد تأكيد المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وإدانتها للسياسات العدوانية لإيران ودعمها للجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي ودعوتها للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأوضح أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية ثابته وراسخة للمملكة ، وفي مقدمة اهتماماتهما، مستندةً في ذلك على ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.