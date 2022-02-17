شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. حفل اختتام البرامج التدريبية لضباط معهد الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية شهد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، حفل اختتام البرامج التدريبية لعام 1442- 1443هـ، وتخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية -مسار الدفاع المدني لـ (113) ضابطا من الخريجين في مختلف التخصصات النظرية، وذلك في معهد الدفاع المدني بالرياض.

ونقل مدير عام الدفاع المدني، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله، للخريجين، مؤكدا ما تحظى به برامج التدريب في الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه، حيث نفت المديرية (65) برنامجا تدريبيا خلال عام 1442- 1443ه، التحق بها (1957) متدربا من الضباط والأفراد، ومن منسوبي الجهات الحكومية والأهلية، وضباط دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وهنأ الفريق العمرو الخريجين، منوها بأهمية الحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات التي تلقوها في أداء المهام المنوطة بهم والاستفادة من الإمكانات المتاحة من معدات وآليات وتجهيزات فنية التنفيذ أعمال رجال الدفاع المدني وتنمية وتطوير قدراتهم في جميع المجالات، للتعامل مع جميع المخاطر المهددة للسلامة العامة.