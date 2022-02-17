شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 137 طنّاً من المساعدات في سمنجان الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة. ووزع المركز أمس بمحافظة سمنجان 137طنّاً و600 كيلوغرام من المساعدات شملت 2400 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، استفاد منها 800 أسرة. وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.