اخبار الخليج – انتخاب د. فاطمة الكوهجي رئيسة للجنة المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي

محمد بن مسعود - الدمام - في انجاز برلماني بحريني جديد، انتخب الاتحاد البرلماني العربي د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية البحرينية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة، تحت عنوان « التضامن العربي».

وخلال اجتماع لجنة المرأة تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة من خلال وضع خطة عمل واضحة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة العربية.

وعلى هامش الاجتماع، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي على أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمعات العربية بما يضمن لها حقوقها في المشاركة البنّاءة والفاعلة في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة من خلال مشاركتها في المحافل الدولية، لنقل ما تحظى به من اهتمام في الدول العربية في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية من خلال وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم دور المرأة وتعزز من مكانتها، معربة عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية واسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة.

معربة عن بالغ الاعتزاز بالثقة البرلمانية العربية لرئاستها للجنة المرأة والطفولة، والتي تعد انجازا بحرينيا يضاف لسجل الانجازات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

ومشيدة بالدور البارز والمميز الذي تقوم به المرأة في المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تحرص كل الحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم دور المرأة البحرينية لحماية حقوقها، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية، وبما يعزز دورها الفاعل محليًا وإقليميَا ودوليًا.