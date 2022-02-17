اخبار الخليج – المدير العام لشئون المدارس يستقبل رئيس جامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين بمكتبه بمقر الوزارة بمدينة عيسى سعادة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة المدير العام بسعادة رئيس الجامعة، مثنياً على جهودها المتميزة في مد جسور التعاون بين جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، كما تم الاتفاق على عدد من المواضيع ذات الصلة بكلية البحرين للمعلمين وتوجهاتها المستقبلية.
وقد عبرت سعادة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين عن تقديرها للدور الذي يقوم به قطاع شئون المدارس بوزارة التربية والتعليم ومجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين من تطوير للعمليات التعليمية، متمنية لسعادة المدير العام وطاقم العمل كل التوفيق والنجاح.
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