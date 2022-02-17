اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يُبارك للدكتورة فاطمة الكوهجي بانتخابها رئيسًا للجنة المرأة والطفولة بالاتحاد البرلماني العربي

محمد بن مسعود - الدمام - بارَك معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، لسعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، عضو مجلس الشورى، بمناسبة انتخابها رئيسًا للجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة ضمن أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الخميس).
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن انتخاب الدكتورة الكوهجي لرئاسة اللجنة يعكس عطاءها ومساعيها الدؤوبة لتطوير التشريعات التي تعزز حقوق ومكتسبات المرأة والطفل، وإسهاماتها الواضحة والمستمرة في دعم ومساندة قضايا المرأة والطفولة على المستويين المحلي والعربي، وما تقدمه من جهود لخدمة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
وأشار معاليه إلى أن انتخاب الدكتورة الكوهجي يُعد إنجازًا مشرّفًا يضاف لمسيرة إنجازات المرأة البحرينية، ويرسّخ المكانة المرموقة التي تحققها على المستويين الإقليمي والدولي، متمنيًا لسعادتها التوفيق والنجاح في رئاسة اللجنة والدفع بالعمل البرلماني العربي نحو مزيدٍ من التقدم والتطور، ورفع راية مملكة البحرين في المحافل البرلمانية العربية والدولية.
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