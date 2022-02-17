اخبار الخليج – «التربية» تجتمع مع مجموعة  EDU CLUSTER  الفنلندية بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، اجتمعت الاستاذة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة بالسيد مارك برات والسيدة سيني من مجموعة EDU CLUSTER من فنلندا التي ترغب في الاستثمار في قطاع التعليم الخاص. وخلال الاجتماع تم مناقشة أهم الاشتراطات والمعايير المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة.

كما عبرت الأستاذة لولوة المهنا عن شكرها للحضور متمنية لهم التوفيق ومؤكدة على استعداد وزارة التربية والتعليم لدعم الاستثمار في قطاع التعليم.