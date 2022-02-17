اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية والذي عُقد عن بُعد

محمد بن مسعود - الدمام - رأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 418 والذي عُقد عن بُعد. وناقشت اللجنة مبادرات تطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وإجراءات إصدار تأشيرات الدخول لمملكة. كما اطلعت اللجنة على مستجدات خطة التشجير. واستعرضت آخر مستجدات إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية. وناقشت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا «COVID-19» والإجراءات المتعلقة بذلك.

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