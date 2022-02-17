اخبار الخليج – سقوط ١٠ عمال من مصعد كهربائي بسبب فتح أحد الفنيين القفل

محمد بن مسعود - الدمام - ألغت محكمة الاستئناف حكما يقصي بحبس متهما مدة شهرين، وكفالة مائتي دينار لوقف التنفيذ، وذلك في واقعة سقوط ١٠ عمال من مصعد كهربائي. وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ولما ثبت من تقرير السلامة المهنية أن الحادثة بسبب فتح أحد الفنيين لقفل المصعد أثناء تشغيله بالطريقة اليدوية .

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أوضحته المحامية زهرة البقالي ل الايام بان محكمة الاستئناف بالغاء حكما والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقضية التسبب بإصابة ١٠ عمال إثر سقوطهم من مصعد كهربائي.

حيث وجه للمتهم تهمة انه لم يوفر الاشراف المناسب والمباشر في موقع العمل مما تسبب بأحداث الإصابات بعد وقوع العمال من مصعد كهربائي .

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين وكفالة مائتي دينار لوقف التنفيذ عن التهم للارتباط ،ولم يصادف هذا الحكم قبول لدى المستأنف فطعن بالاستئناف فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف غيابيا .

ومن بعدها قام المستأنف بعمل معارضة على الحكم وطلب وقبل الفصل في المعارضة بوقف الاستناف لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

وحضر المتهم مع وكيلته وقدمت مرافعة طلبت ببراءة موكلها وإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة والاكتفاء بعقوبة الغرامة ووقف تنفيذ العقوبة أو استبدالها.

وقد دفعت المحامية بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم.

موضحة ان عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل والإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بان تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث، بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.

وكان من المقرر أيضا أنة يجب قانونا في جريمة القتل الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.

مضيفة أن الثابت بتقرير السلامة المهنية بشأن الواقعة أن السبب المباشر لوقوع الحادث هو سقوط مصعد كهربائي من أرتفاع الطابق الثاني الى الطابق الأرضي للمبنى بسبب فتح أحد الفنيين لقفل المصعد أثناء تشغيله بالطريقة اليدوية .