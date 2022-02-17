أمانة الجوف تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الاشتراطات والاحترازات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية ميدانيًا لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية. وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الصحية نفذت خلال أسبوع 3920 جولة على الأسواق والمولات والمنشآت التجارية والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل، رصدت خلالها 38 مخالفة صحية و 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية و 3 مخالفات في الأسواق، وأغلقت 3 منشآت مخالفة.

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