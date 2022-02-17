شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة على دراسة موضوع تقليص أيام العمل، فأنه لا صحة لذلك.

وأشارت إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية. علما بأن قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات.