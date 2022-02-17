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الموارد البشرية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة على دراسة موضوع تقليص أيام العمل، فأنه لا صحة لذلك.

وأشارت إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية. علما بأن قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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