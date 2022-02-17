شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات إستراتيجية لعقارات الدولة مع أرامكو وأمانة وغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، كلّ من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر بمقر الشركة في الظهران، إضافةً إلى رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، بحضور عدد من رجال الأعمال والعقار في المنطقة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، وبحث سبل التعاون فيما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وزيادة فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة حيث قُدّم عرض عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة والمبادرات المنبثقة منها، ودور الهيئة في سد الاحتياج الحكومي من عقارات الدولة بما يسهم في خفض محفظة الاستئجار، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، إضافة إلى تحويل المخزون العقاري لفرص تنموية واقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما قام معالي محافظ الهيئة بزيارة شملت عدد من مواقع عقارات الدولة في المنطقة، لبحث خيارات الاستخدام الأمثل لها، وحمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.