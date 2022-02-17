شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد ضرورة التوصل لمنظومة تشريعية كاملة لحماية وتمكين المرأة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، ضرورة التوصل لمنظومة تشريعية كاملة لحماية وتمكين المرأة العربية، بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضدها. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال أعمال الندوة الإقليمية لعرض نتائج مشروع حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2020-2010 التي عقدت اليوم عبر برنامج ZOOM، بمشاركة المديرية العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية سوزان ميخائيل. وأشارت "الشمري" في كلمتها إلى حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والتي تزداد يوماً بعد يوم، لاسيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن الجرائم المرتكبة بحق المرأة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أسهمت في زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة وازدياد التحديات التي تواجهها عموماً. وشددت على أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية في مقدمة أولوياته، وينظر إليها كركن أصيل في دولة القانون، وبادر إلى إعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، بعنوان: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة". وأوضحت أن البرلمان العربي يقوم حالياً بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية في توفير الحماية والدعم اللازمين لها وذلك في ضوء استكمال خطة البرلمان لدعم حقوق المرأة العربية ومناهضة العنف ضدها، سعياً لتمكينها في جميع المجالات ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل في عملية التنمية.