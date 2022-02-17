بعض مستخدمي هواتف “جوجل بيكسل 6” يواجهون مشكلة في تفعيل بصمات الأصابع

محمد بن مسعود - الدمام - اشتكى عدد من مستخدمي هواتف “جوجل بيكسل 6” و”بيكسل 6 برو”، من تفعيل مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم، بالتزامن مع طرح نظام تشغيل “أندرويد 12”.
وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن تحديثات البرامج الثابتة المتأخرة، تَسببت في ظهور شكاوى للمستخدمين من ضعف أداء الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة؛ حتى بعد أن كان من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج الثابتة على إصلاحها.
كما تَعذر على مستخدمي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” تشغيل مستشعر البصمة على التطبيقات الأخرى مثل “ريديت” و”دعم جوجل”؛ خاصة بعد استبدال الشاشة من قِبَل أحد متاجر الخدمة المعتمدة رسميًّا.
وتتمثل المشكلة في أن أداة معايرة بصمات الإصابة من “جوجل” لا تتعرف على بصمات الأصابع المثبتة مسبقًا في الهاتف.
ولم تُقر جوجل بعد تلك المشكلة، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن، وتوقعت مصادر أن الشركة الأمريكية ستكون مضطرة لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيلها، حتى يتمكن من إعادة معايرة بصمات الأصابع من جديد في هواتف “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو”.هواتف جوجل بيكسل 6
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 12:52 PMبعض مستخدمي هواتف “جوجل بيكسل 6” يواجهون مشكلة في تفعيل بصمات الأصابع
اشتكى عدد من مستخدمي هواتف “جوجل بيكسل 6” و”بيكسل 6 برو”، من تفعيل مستشعرات بصمات الأصابع على هواتفهم، بالتزامن مع طرح نظام تشغيل “أندرويد 12”.
وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن تحديثات البرامج الثابتة المتأخرة، تَسببت في ظهور شكاوى للمستخدمين من ضعف أداء الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة؛ حتى بعد أن كان من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج الثابتة على إصلاحها.
كما تَعذر على مستخدمي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” تشغيل مستشعر البصمة على التطبيقات الأخرى مثل “ريديت” و”دعم جوجل”؛ خاصة بعد استبدال الشاشة من قِبَل أحد متاجر الخدمة المعتمدة رسميًّا.
وتتمثل المشكلة في أن أداة معايرة بصمات الإصابة من “جوجل” لا تتعرف على بصمات الأصابع المثبتة مسبقًا في الهاتف.
ولم تُقر جوجل بعد تلك المشكلة، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن، وتوقعت مصادر أن الشركة الأمريكية ستكون مضطرة لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيلها، حتى يتمكن من إعادة معايرة بصمات الأصابع من جديد في هواتف “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو”.
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