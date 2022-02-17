أمانة العاصمة المقدسة تكافح الغسيل العشوائي للسيارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة على العمالة السائبة التي تقوم بغسيل السيارات بشكل عشوائي في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، لما تسببه هذه الظاهرة من تلوث بيئي وبصري وإتلاف لطبقة الإسفلت، وذلك في إطار إستراتيجيتها للقضاء على الظواهر السلبية.

وأوضح وكيل البلديات المهندس عبد الله بن خميس الزائدي أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية قامت بحملات مكثفة على أماكن تواجد المخالفين في الشوارع ومواقف السيارات وأمام المجمعات التجارية بنطاق بلدية العتيبية، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف (121) من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مؤكداً فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في هذه المواقع، لافتاً الانتباه إلى توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قِبل الأمانة.

من جهةٍ أخرى أزالت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية مجموعة من السلاسل المخالفة لحجز مواقف السيارات كانت تؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية مخالفة ومشوهة للمنظر العام، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وأكد الزائدي أن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية مستمرة في الحملات التي تحول دون انتشار هذه العمالة المخالفة التي تنتشر بشكل كبير في مواقف السيارات والأماكن العامة ، وتمارس ظاهرة غسيل السيارات، التي تُعد من الظواهر السلبية التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي ومأوى للمخالفين.