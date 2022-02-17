أظهرت الإحصائية التي نشرها مستشفى الأفلاج العام خلال عام 2021 الجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى لخدمة أكثر من 100 ألف مراجع، كما قدّم المستشفى خلال العام تشخيص 338 ألف للفحوصات المخبرية والأشعة.
وكشفت الإحصائية تقديم الأقسام الطبية بمستشفى الأفلاج العام خدمات طبية متنوعة شملت تلقي 71.065 مراجعًا لقسم الطوارئ الخدمات الصحية فيما استفاد 26.524 من خدمات العيادات الخارجية، وقدمت وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 8.847 مراجعًا، كما أجرى 20.525 مراجع فحوصات أشعة كذلك بلغ عدد الفحوص المخبرية 317.808، فضلاً عن 360 عملية جراحية تم إجراؤها، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4.206، واستفاد 4.450 مراجعًا من خدمات العلاج الطبيعي، وأجريت كذلك صرف 97.795 وصفة علاجية.
يُذكر أن إدارة مستشفى الأفلاج العام بقيادة الأخصائي أول فالح الدوسري نجحت في استعادة عمل بعض العيادات تلبية لاحتياجات المراجعين ولا يزال يعمل على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والفنية.مستشفى الأفلاج العام
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 12:38 PM
للفحوص المخبرية والأشعة وفق إحصائية كاملة عن العام 2021“مستشفى الأفلاج” يستقبل أكثر من 100 ألف مراجع ويشخّص 338 ألف حالة
أظهرت الإحصائية التي نشرها مستشفى الأفلاج العام خلال عام 2021 الجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى لخدمة أكثر من 100 ألف مراجع، كما قدّم المستشفى خلال العام تشخيص 338 ألف للفحوصات المخبرية والأشعة.
وكشفت الإحصائية تقديم الأقسام الطبية بمستشفى الأفلاج العام خدمات طبية متنوعة شملت تلقي 71.065 مراجعًا لقسم الطوارئ الخدمات الصحية فيما استفاد 26.524 من خدمات العيادات الخارجية، وقدمت وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 8.847 مراجعًا، كما أجرى 20.525 مراجع فحوصات أشعة كذلك بلغ عدد الفحوص المخبرية 317.808، فضلاً عن 360 عملية جراحية تم إجراؤها، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4.206، واستفاد 4.450 مراجعًا من خدمات العلاج الطبيعي، وأجريت كذلك صرف 97.795 وصفة علاجية.
يُذكر أن إدارة مستشفى الأفلاج العام بقيادة الأخصائي أول فالح الدوسري نجحت في استعادة عمل بعض العيادات تلبية لاحتياجات المراجعين ولا يزال يعمل على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والفنية.
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