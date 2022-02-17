تصل لـ200 ألف وإغلاق.. “الداخلية” تُذَكّر بعقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات

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جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على تطبيق مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.
وقالت “الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير “1- 5 موظفين” تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة “6- 49” تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة “50- 249” تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة “من 250 فأكثر” تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد الإجراءات الاحترازية
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 12:36 PM
لمواجهة الجائحة تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقاتتصل لـ200 ألف وإغلاق.. “الداخلية” تُذَكّر بعقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات
جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على تطبيق مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.
وقالت “الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير “1- 5 موظفين” تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة “6- 49” تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة “50- 249” تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة “من 250 فأكثر” تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
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