شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة المقدسة» تغلق 10 مصانع للأثاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة (10) مصانع للأثاث ومطعمًا مخالفًا، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت التجارية ومنافذ البيع في النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية، للتأكد من استيفاء للاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة وحرصها على كل ما يتعلق بصحة المواطنين والمقيم. وأوضحت الأمانة، أنَّ الفرق الرقابية بقسم الرقابة الصحية ومراقبة الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية نفذت عدد من الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق مطعم لإعداد الولائم ومنشأة تجارية خاصة ببيع قطع الغيار، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات من أبرزها: الافتقار إلى اشتراطات السلامة، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم تجديد التراخيص النظامية، وتم على الفور إغلاق المواقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكدت الأمانة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على متابعة المصانع والأحواش بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.