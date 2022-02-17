شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع التحوّل البرامجي في «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم، المرحلة الثالثة لمشروع التحوّل البرامجي، خلال الملتقى الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية، بحضور أعضاء فرق إعداد البرامج. وأكد رئيس الجامعة أهمية مواكبة تحولات سوق العمل، في إعداد البرامج الأكاديمية، وفق إستراتيجيات وتوجهات وزارة التعليم، إضافةً إلى ما يقتضيه ذلك من استثمار للتطور التقني في تصميم وتدريس المقررات؛ بهدف الوصول إلى ممارسات أكاديمية تكفل للجامعة بلوغ مستوى المؤسسات التعليمية الريادية, مبينا أن استكمال التحول البرامجي يقتضي الاعتماد على المراجع العلمية الحديثة، والتركيز على الإشراف الأكاديمي للطلاب، وإعداد برامج لتطوير أعضاء هيئة التدريس. وستتضمن المرحلة الثالثة توصيف مقررات البرامج وإخضاعها للتحكيم من قِبل محكمين خارجيين، ومن الجهات الاعتبارية لتوظيف خريجي الجامعة، بهدف مواءمة الخطة الدراسية مع المقارنات المعيارية وتلبية متطلبات سوق العمل.