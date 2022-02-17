محمد بن مسعود - الدمام - كارثة وشيكة تنتظر العاصمة اليمنية الاسبوع القادم وتحذيرات واسعة من اثارها

حذرت مصادر محلية وإعلامية، من الكارثة التي قد تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، يوم الإثنين القادم.

جاء ذلك بعد أن هددت ثلاث شركات للطاقة المشتراة بإيقاف الكهرباء في كافة الأحياء السكنية بالعاصمة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وبحسب المصادر فإن شركات الطاقة المستأجرة “السعدي، الأهرام، العليان” طالبت محافظ عدن التابع لـ”الانتقالي”، أحمد لملس، يوم أمس، بدفع متأخرات العامين الماضيين التي تصل لقرابة 40 مليون دولار.

وتوعدت شركات الطاقة السلطات المحلية بإخراج كافة محطات الكهرباء عن الخدمة ابتداء من يوم الاثنين القادم إذا لم يتم تسديد مستحقاتها.

يأتي ذلك ومدينة عدن قادمة على فصل الصيف الذي سيضاعف معاناة الأهالي والسكان جراء انقطاع وتردي خدمة الكهرباء بالمدينة.

وتشهد كهرباء العاصمة عدن، تدهورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة عدم الصيانة وانعدام الوقود، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالوقف خلف تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.