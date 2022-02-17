محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل الهجوم على محطة صافر لانتاج النفط في مارب

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل وأسباب الهجوم على منشأة صافر شمال شرقي مارب، والتي أودت وأصابت عددًا من الجنود والمسلحين القبليين الليلة الماضية.

وقالت المصادر، إن جنديين من الجيش قتلا إلى جانب مسلح قبلي، في اشتباكات محدودة، أمام بوابة منشأة صافر النفطية شمال شرقي مارب.

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وأضافت المصادر أن مسلحين قبليين اعتدوا على الحماية الخاصة بمنشأة صافر عند منتصف الليل، وتم التصدي للاعتداء من قبل قوات الجيش.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية طلب المسلحين الدخول لمقابلة لجنة تسليم إكرامية لأفراد الجيش.

وأكدت المصادر بدء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي أودت بحياة جنديين من الجيش وأحد المسلحين القبليين، وإصابة آخرين أمام بوابة المنشأة، مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب مجيء المسلحين إلى بوابة المنشأة.

ونفت المصادر الأنباء التي تتحدث عن وجود لجنة لصرف الإكرامية داخل المنشأة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية وقبلية، إن اشتباكات اندلعت عصر الأربعاء، عندما حاول مسلحون الدخول إلى منشأة صافر النفطية، دون أن يتم معرفة أسباب الاشتباكات.

