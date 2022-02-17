سنواصل.. وكيل “الصناعة”: خدمات تحفيزية لريادة الأعمال وداعمة للقطاع

قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة: إن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات المحفزة لريادة الأعمال وداعمة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى استمرارها في إطلاق الحوافز.
وأوضح “البدر”، خلال مشاركته في معرض “صُنِع في السعودية” في الرياض، أمس، أن منظومة الوزارة تتمتع ببيئة متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال، منوهًا إلى نشر الوزارة دليلاً ملخصاً للخدمات والحوافز المقدمة لهم.
إلى ذلك، أكد متحدثون في جلسات المؤتمر تفوّق المنتجات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة بجودتها ومزاحمتها الصناعات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين عليها لمميزاتها التنافسية.
وأشاروا، خلال جلسة “دور التقنيات بالتسويق” إلى أن الشباب السعودي أثبت جدارته في الابتكار وتطوير المشاريع، وهو ما أسهم في تحوّل السعوديين بمجالات عدة من مستهلكين إلى منتجين، تصل صناعاتهم إلى دول كثيرة، وتحظى سلعهم بالرواج في أسواق عالمية.
واتفقوا على أن اهتمام أصحاب المشاريع السعودية بالجودة والابتكار، دفع بعض الشركات العالمية في قطاعات معينة لإغلاق فروعها في المملكة، نتيجة عدم قدرتها على منافستهم، بعد أن كسبوا النصيب الأكبر من ثقة المستهلكين وفق “الاقتصادية”.
وأكدوا أن الشباب السعودي بمشاريعه النوعية الفريدة، أصبح يدخل كل قطاع في السوق، ويعيد بناءه بشكل يُكسبه ثقة العملاء، فبعد أن كان السعوديون مستهلكين، تحولوا إلى منتجين يشار إليهم بالبنان، مستدلين بذلك على معرض “صنع في السعودية”، الذي تشارك فيه أكثر من 150 شركة وطنية تقدم منتجات متنوعة.وزارة الصناعة والثروة المعدنية
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 11:41 AM
مشاركة بـ”صُنِع في السعودية” يوازيها متحدثون يبرزون تفوق المنتج الوطنيسنواصل.. وكيل “الصناعة”: خدمات تحفيزية لريادة الأعمال وداعمة للقطاع
قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة: إن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات المحفزة لريادة الأعمال وداعمة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى استمرارها في إطلاق الحوافز.
وأوضح “البدر”، خلال مشاركته في معرض “صُنِع في السعودية” في الرياض، أمس، أن منظومة الوزارة تتمتع ببيئة متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال، منوهًا إلى نشر الوزارة دليلاً ملخصاً للخدمات والحوافز المقدمة لهم.
إلى ذلك، أكد متحدثون في جلسات المؤتمر تفوّق المنتجات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة بجودتها ومزاحمتها الصناعات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين عليها لمميزاتها التنافسية.
وأشاروا، خلال جلسة “دور التقنيات بالتسويق” إلى أن الشباب السعودي أثبت جدارته في الابتكار وتطوير المشاريع، وهو ما أسهم في تحوّل السعوديين بمجالات عدة من مستهلكين إلى منتجين، تصل صناعاتهم إلى دول كثيرة، وتحظى سلعهم بالرواج في أسواق عالمية.
واتفقوا على أن اهتمام أصحاب المشاريع السعودية بالجودة والابتكار، دفع بعض الشركات العالمية في قطاعات معينة لإغلاق فروعها في المملكة، نتيجة عدم قدرتها على منافستهم، بعد أن كسبوا النصيب الأكبر من ثقة المستهلكين وفق “الاقتصادية”.
وأكدوا أن الشباب السعودي بمشاريعه النوعية الفريدة، أصبح يدخل كل قطاع في السوق، ويعيد بناءه بشكل يُكسبه ثقة العملاء، فبعد أن كان السعوديون مستهلكين، تحولوا إلى منتجين يشار إليهم بالبنان، مستدلين بذلك على معرض “صنع في السعودية”، الذي تشارك فيه أكثر من 150 شركة وطنية تقدم منتجات متنوعة.
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