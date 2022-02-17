محمد بن مسعود - الدمام - قال: تسبّب الإجهاد وعدم التركيز وآلام الرقبة والظهر وغيرها حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية؛ منها: “الإجهاد، وعدم التركيز، وآلام الرقبة والظهر”. وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” اليوم: إن هذه العوامل تتمثل في مناسبة مكان الجلوس وطريقته لعمل الموظف، وازدياد العمر الوظيفي، والتدخين، واستخدام الكمبيوتر، وانخفاض الرضى الوظيفي، بجانب الأمراض التي يعاني منها الموظف سابقًا.

17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 11:41 AM قال: تسبّب الإجهاد وعدم التركيز وآلام الرقبة والظهر وغيرها “النمر”: 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية “النمر”: 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 6 عوامل تزيد فرصة حدوث مشاكل الموظفين الصحية؛ منها: “الإجهاد، وعدم التركيز، وآلام الرقبة والظهر”. وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” اليوم: إن هذه العوامل تتمثل في مناسبة مكان الجلوس وطريقته لعمل الموظف، وازدياد العمر الوظيفي، والتدخين، واستخدام الكمبيوتر، وانخفاض الرضى الوظيفي، بجانب الأمراض التي يعاني منها الموظف سابقًا. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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