ضبط مقيم بحوزته 13547 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13,547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.



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