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ضبط 116 مخالفة للاحترازات في الطائف

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها جولات رقابية على المنشآت التجارية لتحقيق الامتثال بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس والاشتراطات الصحية. وأوضحت أمانة المنطقة أن الجولات شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما ضُبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات. وبينت أن برامج الرقابة البلدية والتي تُنفذ على مدار اليوم تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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