شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 116 مخالفة للاحترازات في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها جولات رقابية على المنشآت التجارية لتحقيق الامتثال بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والاشتراطات الصحية. وأوضحت أمانة المنطقة أن الجولات شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما ضُبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات. وبينت أن برامج الرقابة البلدية والتي تُنفذ على مدار اليوم تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.