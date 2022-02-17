«المرور» يوضّح آلية إسقاط المركبة بعد بيعها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أوضحت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إخلاء مسؤولية السيارة في حال بيعها منذ سنوات طويلة، من خلال التوجه إلى أقرب قسم مرور في حال كانت المبايعة صادرة من معرض أو التقدم ببلاغ لدى جهة الاختصاص في حال كانت المبايعة أو التسليم خارج المعرض.

جاء ذلك بعدما ورد تساؤل للحساب الرسمي للمرور عبر «تويتر» يقول: «باسمي 4 سيارات قديمة بايعها بالمعارض، وذلك قبل 15 سنة تم بيعها على أنها تنقل ولم تنقل، حتى الآن باسمي، كيف أخلي مسئوليتي وأسقطها عن اسمي لأني لا أعرف أصحابها ولا مكانها».

من جانبه، أجاب المرور: «بإمكانك مراجعة أقرب مرور إذا كانت المبايعة صادرة من معرض أو التقدم ببلاغ لدى جهة الاختصاص في حال كانت المبايعة أو التسليم خارج المعرض».

خطوات إلغاء مستخدم المركبة

في سياق متصل، كشف المرور، عن خطوات إلغاء مستخدم المركبة، وذلك عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

أخبار قد تهمك

ونشر الحساب الرسمي للمرور، عبر موقع «تويتر»، إنفوجراف يوضح خطوات إلغاء مستخدم المركبة، والتي جاءت كالآتي:

– التفاويض.

– تفاويض المركبات.

– إلغاء مستخدم المركبة.