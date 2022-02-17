«التعليم»: اختبارات الفصل الدراسي الثاني «حضوريًّا» لجميع المراحل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها التعليمية، بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوريًا لجميع مراحل التعليم العام.
وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أن وزارة التعليم شكلت لجانًا للإشراف على الاختبارات، لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات.
كما تقوم اللجان الإشرافية بإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية.
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