20 سفينة روسية تجري مناورات عسكرية في بحر قزوين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن 20 سفينة وزورقًا تابعًا لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر، اليوم الخميس، للقيام بمناورات عسكرية.

وأعلنت الوزارة أن السفن ستعمل على إجراءات وتدريبات لصد وسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي، وإجراء قتال بحري وهمي، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وتجرى القوات البحرية الروسية سلسلة من التدريبات في جميع مناطق الأساطيل، ووفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد كشفت مساء أمس الأربعاء، أن روسيا مستعدة لغزو جارتها أوكرانيا في أي لحظة، في الوقت الذي حشدت في موسكو قرابة 180 ألف جندي على الحدود المشتركة مع كييف.

كما اتهمت الخارجية الأمريكية، موسكو بشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية شنها هجومًا على أوكرانيا.