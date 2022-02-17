محمد بن مسعود - الدمام - (طلاق سعيد ) …محامي يكشف اغرب حالات الطلاق في السعودية …الانفتاح دمر الحياة الاسرية

كشف المحامي السعودي فهد العنزي، أغرب طلبات الطلاق والخلع التي مرَّت عليه في الفترة الأخيرة .

وقال “العنزي”، إن من أغرب قضايا الخلع التي مرت عليه هو رغبة امرأة في الانفصال عن زوجها للحصول على الحرية حتى تستطيع الذهاب مع أقاربها إلى البوليفارد، بسبب رفضه لهذا الأمر.

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وأضاف أن حالة طلاق أخرى، تتعلق بموظفة، اشترط عليها زوجها الحصول على نصف راتبها في أي عمل تلتحق به حتى ينفق من تلك الأموال على نفسه .

وتابع أن هناك حالات تستوجب بالفعل الطلاق والخلع مثل عدم احترام الزوج والاستغلال المالي، لكن هناك حالات أيضا غريبة .

وأشار إلى أن من أسباب زيادة حالات الطلاق، هو عدم توافق المستوى العلمي، وكذلك النواحي المادية وزيادة متطلبات الحياة، وعدم احترام الحوار بين الطرفين .