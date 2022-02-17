اخبار الخليج – أستاذة في جامعة البحرين تشارك في إصدار كتاب «دراسات في علم الاجتماع»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت عضو هيئة التدريس في قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة البحرين الدكتورة مروة محمد الملا مع أستاذة من جامعة القاهرة في إصدار كتاب «دراسات في علم الاجتماع».

وشارك في إصدار الكتاب – الذي طبع مؤخراً في مؤسسة الوطن للنشر في جمهورية مصر العربية – فريق مكون من عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة القاهرة الدكتورة ابتسام علام، وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة البحرين الدكتورة مروة الملا، وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة القاهرة الدكتور محمد عبدالبديع.

ومن الموضوعات التي استعرضها الكتاب: ملامح التغير في الثقافة الشعبية، والتحليل الاجتماعي للعمران البشري، ومفهوم التنشئة الاجتماعية: تطبيقات واقعية، ومفهوم العفة بين الرؤية الإسلامية والواقع الاجتماعي، والانحراف وأزمة الهوية، والثقافة الشعبية والجريمة.

ومما يجدر ذكره أن د. الملا حاصلة على درجة الدكتوراه في جامعة الملك محمد الخامس في المملكة المغربية عام 2018م، عن أطروحتها المتصلة بالتحولات المجتمعية والتربية، وقد نشرت عدة أبحاث علمية متصلة بموضوعات التسامح، والبرامج الإرشادية، ومناهضة العنف ضد المرأة، وقلق الامتحانات. كما أنها محكمة معتمدة في اتحاد الجامعات العربية في مشروع الدوريات العربية، وعضوة في عدة أطر مجتمعية ومهنية.