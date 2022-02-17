اخبار الخليج – معلم يدرب 230 على برنامجه المستحدث لرصد الغياب والدرجات

محمد بن مسعود - الدمام - استحدث معلم الرياضيات البحريني بمدرسة كرزكان الابتدائية للبنين محمد حسن مكي برنامجاً مطوراً لحصر الغياب لدى طلبة الحضور الفعلي والافتراضي، وحصر أسماء الطلبة المنجزين لتطبيقات تقويم الأداء ورصد درجاتهم، وإعداد تقارير تكنولوجيا التعليم، وذلك بدقة فائقة وسرعة قياسية.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات المبتكرة العديدة التي تؤكد كفاءة الكوادر التربوية الوطنية في مدارس مملكة البحرين.

وقال المعلم إنه قام بتدريب 230 معلم واختصاصي تكنولوجيا من داخل المدرسة وخارجها على هذا البرنامج، الذي يعد قيمة مضافة للميدان التربوي.

وأضاف أن تميزه في تصميم التقارير والقوالب الإحصائية ذات الطابع التصويري، قد شجع وزارة التربية والتعليم في وقت سابق على اعتماد قالب الطاقة الاستيعابية لطلبة المدرسة.

وأوضح أنه يتمتع بخبرة في برامج تحليل النتائج الدراسية، وله أداة تساعد المدارس على قراءة ومقارنة نتائج 3 سنوات في جميع المؤشرات، مشيراً إلى أنه سخّر كفاءته التقنية والفنية من أجل تطوير مهنة التعليم وجعلها أكثر سهولة وجاذبية.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تدعم جهود المعلم لتطوير شخصيته وقدراته في جميع المجالات، من خلال توفير البرامج التدريبية النوعية المستمرة والملبية لاحتياجات كل موظف، مع تحفيز كوادرها على الإبداع والابتكار، واحتضان مبادراتهم في هذا المجال.