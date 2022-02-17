تبدأ 3 شعبان حضوريًا وتقسيم الطلاب لمجموعات.. التفاصيل الكاملة لمواعيد وآلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- متابعات

أعلنت وزارة التعليم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ، مشيرة إلى أنها اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني تبدأ من تاريخ 26 رجب 1443هـ، وتكون ضمن اليوم الدراسي.

وأضافت وزارة التعليم في تعميم: «تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل المدرسية ابتداء من الأحد 3/8/1443، وحتى يوم الخميس 7/8/1443هـ».

وتابعت: «تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تجري الاختبارات في جلسة واحدة وأن لا تزيد عن مادتين دراسيتين».

وواصلت التعليم: «تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 7/8/1443، وفق الآلية المعممة».