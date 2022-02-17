محمد بن مسعود - الدمام - في جريمة هزت التعليم … مدرّس يغتصب 13 تلميذة و8 حالات حمل بينهن … تفاصيل

أصدرت محكمة إندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على مدرّس بتهمة اغتصاب 13 تلميذة في أحد المدارس الداخلية الدينية في البلاد .

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وقالت وسائل إعلام، محكمة محكمة إندونيسية أدانت هيري ويراوان 36 عاماً باغتصاب 13 تلميذة، جميعهنّ قاصرات، ما أدى إلى حالات حمل لدى ثمان منهنّ على الأقل .

وأضافت أنه اكتُشفت فعلة المدرّس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأنّ ويراوان اغتصب ابنتهم المراهقة وتركها حاملاً العام الماضي .

وتابعت أنّ المدرّس اعترف خلال المحكمة أنه اغتصب الفتيات القاصرات على مدى خمس سنوات .

وطالب أهالي الضحايا بعملية إخصاء كيميائي وفرض عقوبة الإعدام ضد المتهم، بالإضافة إلى دفع تعويضات للضحايا .