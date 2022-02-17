«المرور» يحدد خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

حددت الإدارة العامة للمرور السعودي، الخطوات المطلوبة لاستخراج إذن إصلاح مركبة.

ونوه المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة

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وعدد المرور 8 خطوات لإتمام هذه العملية، جاءت كالآتي:

. تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.

. اختيار المركبات (خدمات).

. اختيار إدارة المركبات.

. اختيار المركبة المعنية.

. اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تاكيد الطلب.

. سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزوردة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

. التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.

. مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح من الورشة.

غرامة

حذرت الإدارة العامة للمرور المواطنين، من التأخر عن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء مهلة التجديد، المحددة بـ 60 يومًا.

وجاء هذا التحذير، خلال رد الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أسئلة واستفسارات المواطنين.

وتلقى المرور المرور السعودي سؤالًا من أحد المواطنين، مفاده: «رخصتي انتهت، هل التأخير بتجديد عليه رسوم؟».

ومن ثم، أجابت الإدارة العامة خلال تغريدة، تضمنت الآتي: «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يُفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف».

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متطلبات تجديد رخصة القيادة السنوية

سلّطت الإدارة العامة للمرور السعودي، الضوء على متطلبات وطريقة تجديد رخصة القيادة السنوية.

وجاء ما الخليج 365، خلال إجابة الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن استفسارات وأسئلة المواطنين.

ووجّه أحد مستخدمي «تويتر» سؤالًا إلى المرور، مفاده: «وش متطلبات تجديد رخصة القيادة السنوية؟».

وردّ المرور السعودي على السؤال السابق خلال تغريدة حدد فيها المتطلبات، وهي كالآتي:

. سداد الرسوم.

. سداد المخالفات المرورية.

. إجراء الفحص الطبي.

ونوّه المرور، في نهاية التغريدة، إلى إمكانية تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

موعد تجديد الاستمارة غير المؤرَّخَة

كشف المرور السعودي، عن موعد تجديد استمارة السيارة، التي لا تحمل تاريخ انتهاء، مع تحديد موقف المركبة من إجراءات الفحص.

وجاء ما الخليج 365، خلال رد المرور السعودي على استفسارات المواطنين عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ووجه أحد المواطنين سؤالًا إلى الحساب الرسمي للمرور السعودي، مفاده: «لديّ استفسار بخصوص تجديد الاستمارة، هل هي كل سنة؟ وهل يلزم الفحص الفني كل سنة؟ لأني فحصتها العام الماضي واستمارتي لا يوجد فيها تاريخ انتهاء، لكن وصلتني رسالة بانتهائها الشهر المقبل».

ومن ثم، رد المرور على الاستفسار السابق خلال تغريدتين، جاء فيهما الآتي: «إذا كانت رخصة السير لديك دون تاريخ انتهاء فقط يُكتفى بتجديدها في أبشر».

وعن الفحص الفني، أوضح المرور: «نظام المرور يُلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة».

نقل ملكية السيارة من فرد إلى شركة

ومؤخرًا، حدد المرور السعودي شرطًا لنقل ملكية السيارة من فرد إلى شركة.

وقال المرور، عبر «تويتر»، إن ذلك (نقل ملكية السيارة) ممكن بإجراء المبايعة بواسطة أقرب معرض سيارات معتمد.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمرور من أحد المستفيدين قال فيه، كيف أنقل ملكية سيارة من فرد إلى شركة، علمًا بأن الفرد هو صاحب الشركة.