ضحايا كورونا في 5 دول.. 1085 وفاة جديدة بالبرازيل و541 بالهند و54 بمصر و40 بباكستان

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. 36 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء، تسجيل 147734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1085 وفاة.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 27 مليونًا و806786 إصابة بكورونا و640774 وفاة منذ بداية الجائحة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 42.75 مليونًا بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

مصر

سجلت مصر 2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته و54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 461299 حالة من ضمنها 393254 حالة تم شفاؤها، و23519 حالة وفاة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1494293 إصابة، منها 71167 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 29917 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1393209 حالات.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 93.135 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 164.5978؛ وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 36 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.238.فيروس كورونا الجديد البرازيل مصر