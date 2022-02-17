البرازيل.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 78 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 78 قتيلًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلًا عن إدارة المدينة.
وحذّر عمدة مدينة بتروبوليس “روبنز بومتيمبو” من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين.
وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 377 شخصًا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.البرازيل
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 08:36 AM
تَوقع زيادة الوفيات.. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودينالبرازيل.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 78 قتيلًا
ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 78 قتيلًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلًا عن إدارة المدينة.
وحذّر عمدة مدينة بتروبوليس “روبنز بومتيمبو” من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين.
وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 377 شخصًا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.
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