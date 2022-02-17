إغلاق 10 مصانع جبس وأثاث تديرها عمالة مخالفة بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

أعلنت امانة العاصمة المقدسة، عن إغلاق عشرة مصانع متخصصة في الجبس والأثاث مقامة في أحواش وتديرها عمالة مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية فورًا.

وأوضحت الأمانة –عبر تويتر- أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية المعابدة الفرعية، أغلقت 10 مصانع متخصصة في أعمال الجبس والأثاث داخل أحوشة مخالفة، تدار من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل.

وأضافت أنه تم إغلاق المواقع فوراً، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، بمساندة الأمن الوقائي والدفاع المدني.

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من جهة أخرى، أزالت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، عششًا وصناديق عشوائية مخالفة، تُستغلّ مأوى للمخالفين، وتم إزالتها إزالةً كلية، بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.