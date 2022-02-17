وكيل إمارة منطقة الباحة يكرم الفائزين والفائزات في الموسم الثقافي الأول لنادي الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الباحة

كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس الفائزين والفائزات في الموسم الثقافي لنادي الباحة الأدبي لهذا العام.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة حسن بن محمد الزهراني كلمة أشاد فيها بالمتسابقين الذين شاركوا في موسم الباحة الثقافي الأول, منوهاً بأن النادي في صدد إقامة أمسية بمناسبة يوم التأسيس بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بالإضافة إلى إقامة قافلة خاصة بالنادي الأدبي بمهرجان الباحة الربيعي, واستعداد النادي لإقامة مهرجان للشعر الكبير خاص لأبناء الباحة في يوم الشعر العالمي, والترتيب كذلك لإقامة ملتقى الأدب الساخر.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن مشاركات الفائزين والفائزات بالجوائز.

بعد ذلك ألقيت كلمة الفائزين ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن ساعد المالكي شكر فيها النادي على إقامة مثل هذه المسابقات، عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية للشاعر نادر بن محمد الغامدي نالت استحسان الجميع.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة الفائزين والفائزات, فيما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.