شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «SIMEC 2022» يناقش انعكاسات الجائحة على آليات التعليم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة الملك خالد في أبها ممثلة في الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي , المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي SIMEC 2022، الذي أقيم خلال يومي 15 – 16 فبراير الجاري ، بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا، وأكثر من 300 بحث علمي.

ويأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي في الجامعة، ليناقش بحوث وأوراق علمية حول مجالات تطوير المناهج والخطط، وإستراتيجيات التعليم، وطرق التدريس، ووسائل وتقنيات التعليم، وبرامج التطوير.

وتناول المؤتمر خلال جلسات اليوم الأول عددًا من المحاور شملت تقييم كفاءة التعليم وجدولة المناهج حسب ما يلائم السايكولوجية الذهنية، وممارسة وتطبيق أفضل مهارات التواصل في التدريبات الإكلينيكية السريرية، إضافة إلى تقييم كفاءة الأطباء في استخدام وتفعيل التقنيات الحديثة في عملية التعلم، والواقع الافتراضي في التعليم الطبي، والمعلم الرقمي، وكذلك مناقشة ماهية نظرة الطلاب والخريجين تجاه آلية التعلم الرقمية المستحدثة.

فيما ناقشت جلسات اليوم الثاني عدة محاور تمثلت في الطريق الأمثل لتدريس آلية الحفاظ على سلامة المريض، والدروس المستنبطة من جائحة كورونا وكيفية تيسير سبل التعلم عن بعد، وكذلك كيفية إدارة منظومة التعليم الطبي والمعوِّقات التي قد تواجه الأعضاء، إضافة إلى محاور أهمية لجنة تقييم آلية التعليم الطبي، والوصول للتميز على المستوى الوطني والعالمي، والإدارة الطبية الأكاديمية، والتعليم الطبي التفاعلي، رؤية عن التعلم الطبي.

يذكر أن جلسات المؤتمر تضمنت مشاركة نخبة من المختصين الدوليين في مجالات التعليم الطبي، لبحث تجاربهم وتطلعاتهم حول تطورات آليات التعليم التقنية الحديثة ومدى انعكاسها على مخرجات التعليم الطبي.