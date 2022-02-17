محمد بن مسعود - الدمام - تجنباً للترحيل .. توجيه رسالة لجميع المغتربين اليمنيين في السعودية

وجه الناشط الشبابي” نصر المشرقي” رسالة هامة للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية:

وقال المشرقي في رسالته التي رصدها محرر موقع كريتر:

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

للمغتربين

لاتخافوا ولاتحزنوا ان الله معنا ولو طولت بقلكم شيء مهم :

اي شخص هذه الفترة يحاول يشتغل عند كفيله او بمهنة نفس مهنته يعني على راس العمل وهذا الحل او بشغله تتناسب مع مهنته لحد مايفرجها الله ، مثلا سواق خاص اشتغل بشغله تتعلق بالسواقه مش تروح تشتغل بمول او محل هنا انت دخلت الصندوق الأسود لحد ماتضبط وضعك وتنقل او تعدل مهنة ..

اي شخص معه مشروع بالسعودية ومعه رأس مال يحاول يعمله استثمار هنا ويهجع راسه الضجه ويشتري راحه قلبه ويشتغل بالبلاد هذه ، وهذه النقطه للي معاهم رأس مال ..

اي شغله فيها تأنيث او سعوده تجنبوها قدر الأمكان حتى لو هي من فلوسك خلي سعوديين وسعوديات ثقات يديروها وانت خليك بعيد قدر الأمكان ، كذه اعتقد الحل لهذه الحمله بكله ، لأنها نزلت على اصحاب المشاريع بدرجه اولى ..

باقي اصحاب التأشيرات والسماسرة الي شهور وانا اكتب عليهم طالبين الله من ظهر المغتربين تعالوا ..

للي باليمن ركزوا معي :

اي شخص حاليا يفكر يدخل اليمن ، يدخل بفيزه ويشتغل مع الي جاب له الفيزه ونفس الكفيل او المؤسسة او الشركة او الجهة ، لاتصدقوا اي شخص يقلك فيزه عمل حر او توصل وبنقلك وو وو وو هذه الفترة والله لو يدخل اي شخص بيخيس اذا مايشتغل مع نفس الجهة بيتعب ، بيجلس بالعزبة راقد مطنن ، ياتدخل على راس العمل تشتغل او شغلك يكون جاهز وعارف وجهتك والا اجلس عندك باليمن افضل ؛ لأنك بتتعب كثير .. اتفقنا …

لاتصدقوا سماسرة الفيز قصده يقرطك فلوس ويدخلك هنا بالأول والأخير انت الي تفكر بمستقبلك ومعاناتك مش هو

اول مايدخلك بفيزه يرجع يقلك انقل والا ببلغ عليك ، طيب وين بتروح اذا قلك كذه ، هل معك جهه رتبت لها من قبل ، او قصدك بعت الي فوقك وتحتك عشان تستقر وتدخل وماتستقر اصلا ، وطرحك بهم وغم دائم ..

لذا ركزوا يا تدخل وتشتغل ع رأس العمل والا لاتدخل

النظام اختلف كثير ومعدوش زي زمان تدخل بمهنه وتجلس تدور لك شغله بمهنه ثاني ، صدقنا بتتعب كثير وخاصه هذه الفتره وقسم بالله ان رسائل الخاص كلهم مجدلين ويبحثوا عن عمل وخاصه الي دخلوا الجدد وحالهم بالعزب يوجع القلب والسبب سماسره الفيز .. خذوها مني وفتحوا عيونكم

فتحوا عيونكم .. فتحوا عيونكم .. فتحوا عيونكم

والله يرزق الجميع