محمد بن مسعود - الدمام - 4 حيل بسيطة للتغلب على القلق .. تعرف عليها

الخوف والقلق من أقوى المشاعر التي لها تأثير قوي على عقولنا وجسمنا، يعمل دماغنا كغرفة تحكم بالجسم ، مما يعني أن لها دورًا نشطًا تلعبه في تنظيم وظائف الجسم وكيف تشعر وتفكر، القلق هو مستوى تدريجي من القلق وله القدرة على استنزاف طاقة عقلك بشدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق لديك، عندما نفهم اضطراب القلق ، فإننا نعتبره بشكل عام رد فعل عاطفي غير مريح ، ويمكنك تدريب عقلك للتغلب على القلق ، وفقا لما نشره موقع ” doctor-ndtv”.

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1. تعرف على المزيد حول مخاوفك:

على الرغم من أن الخطوة الأولى هي الأصعب ، إلا أنها مهمة للغاية للتغلب على التوتر، من الصعب التغلب على الخوف الذي يظل مخفيًا في مناطق عقلك الباطن دون مواجهته، عندما تتجه نحو مخاوفك بدلاً من الهروب منها ، تبدأ في ملاحظة جوانب تتعلق بخوفك لم تكن تعرفها من قبل، سيساعدك هذا الوعي في مواجهته بشكل أفضل، يمكن القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بمفكرة وتدوين أي شيء يبدو مهمًا، يمكن أن يسهل تحويل ضغوطاتك إلى كتابة في إزالة الغموض عنها.

2. التمارين الرياضية:

ربما يكون النشاط البدني هو آخر شيء تريد الانغماس فيه عندما يكون عقلك قلقًا، لكن في الواقع ، تعتبر التمارين الرياضية من أكثر الحلول الطبيعية والخاصة بمضادات القلق، يميل التمرين إلى رفع مستويات الإندورفين والسيروتونين التي تسهل على المرء الشعور بالراحة العاطفية، وعندما تشعر بتحسن من الداخل ، تتحسن مظهرك العام لتغذية عقل سليم ، من المستحسن ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني.

3. تعلم كيف تعيش اللحظة:



يميل معظمنا إلى التركيز بشكل أكبر على تحديات الغد أو أخطاء الأمس ، بدلاً من التركيز على اللحظة الحالية، لا أحد منا يمكنه التحكم في المستقبل أو استعارة آلة الزمن لتغيير الماضي، بدلاً من ذلك ، يجب أن نتعلم أن نأخذ كل يوم للمساعدة في تقليل تراكم القلق، نظرًا لأن الذهن متوغل بعمق في العيش في الوقت الحالي ، يجب على المرء أن يحاول الانغماس في تمارين اليقظة للفوز بمعركة القلق.

4. الوعي سلاح حاسم لعلاج القلق:

يعد إدراك أفكارك أحد أهم خطوات مكافحة القلق، يجب أن تتولى مسؤولية أفكارك ، بدلاً من السماح لأفكارك بالسيطرة عليك، يمكن القيام بذلك عن طريق تصنيفها، على سبيل المثال ، إذا خطر ببالك فكرة سلبية ، يجب أن تدرجها وتؤهلها على أنها سلبية وشيء لا يجب أن التفكير فيه.