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إغلاق 5 منشآت ورصد 33 مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين, 5,405 جولات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 33 مخالفة، وإغلاق 5 منشآت مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من المخالفات الوقائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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