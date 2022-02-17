شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت ورصد 33 مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين, 5,405 جولات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 33 مخالفة، وإغلاق 5 منشآت مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من المخالفات الوقائية.