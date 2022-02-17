محمد بن مسعود - الدمام - أطعمة ومشروبات سحرية تحافظ على مستويات الكوليسترول فى الجسم

تؤدي تناول كميات زائدة من الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إذا نظرت حولك ستجد أن ارتفاع الكوليسترول هو أحد أكثر الحالات شيوعًا التي نواجهها.

وحسب ما ذكره موقع ndtv هناك نوعان من الكوليسترول في جسم الإنسان HDL (الكوليسترول الجيد) و LDL (الكوليسترول الضار)، عندما يرتفع مستوى LDL ، فإنه يؤثر على صحة قلبنا. هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون مراقبة مستويات الكوليسترول لدينا من أجل حياة صحية.

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كما يلعب نظامك الغذائي اليومي دورًا مهمًا في تحقيق أهدافك الصحية والحفاظ عليها، و يمكن منع ارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه بشكل فعال من خلال الجمع بين نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ووزن الجسم المثالي ونمط حياة صحي بشكل عام “.

وهناك أطعمة ومشروبات تساعد فى إدارة مستوى الكوليسترول فى الجسم وهى:

1: الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مصدر غني لمادة البوليفينول حيث يحتوى الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول، المرتبط ليس فقط بخفض كوليسترول LDL ولكن أيضًا بزيادة كوليسترول HDL.”

2: الليمون

الليمون (أو أي فاكهة حمضية) مليء بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتقليل التهاب الجسم، تحتوي ثمار الحمضيات على الهسبريدين ، والذي يمكن أن يقلل أعراض ارتفاع ضغط الدم والبكتين (الألياف) ومركبات الليمونويد. ويمكن لهذه العوامل أن تبطئ تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وتحافظ على الكوليسترول .

3: السبانخ

السبانخ مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، وهى أحد الأطعمة المشهورة في مطبخنا وتساعد على صحتنا العامة، وفقًا للخبراء تحتوى السبانخ على الكاروتينات المعروفة بخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

4: الجوز

هناك دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي غني بالجوز يمكن أن يكون فعالاً في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول ووجد البحث أيضًا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الجوز ، والذي يتكون أساسًا من الدهون المتعددة غير المشبعة والتى تؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات صحة القلب أيضًا.