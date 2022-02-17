محمد بن مسعود - الدمام - وداعاً لـ السكتة الدماغية والخرف .. دراسة تكشف عن فوائد مذهلة لتناول القهوة والشاي

وجدت دراسة لجامعة Harvard Health، نُشرت فى مجلة PLOS Medicine أن إضافة القهوة والشاى للنظام الغذائى كان مرتبطًا بتقليل خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وكتب الباحثون أن دراسات سابقة كشفت عن تورط القهوة والشاي في الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يُعرف سوى القليل عن العلاقة بين مزيج القهوة والشاي وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، فقد هدفوا إلى التحقيق فى ارتباط القهوة والشاى بشكل منفصل وبالاقتران مع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف .

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كيف أجريت الدراسة؟

اشتملت الدراسة على 365682 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين ( 50 و74 عامًا) من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وانضم المشاركون إلى الدراسة من عام 2006 إلى عام 2010 وتمت متابعتهم حتى عام 2020.

قيم الباحثون الحالة الصحية للمشاركين فى الدراسة وعادات شرب القهوة والشاي المبلغ عنها ذاتيًا، حيث كان جميعهم من كبار السن الذين تمت متابعتهم على مدار 11 عامًا.

ما توصلت إليه الدراسة:

مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا أيًا من الشاى أو القهوة، وجدوا أن تناول القهوة من 2 إلى 3 أكواب فى اليوم أو تناول الشاى من 3 إلى 5 أكواب فى اليوم أو تناولهم المركب من 4 إلى 6 أكواب فى اليوم مرتبط بأقل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وكان من يشرب الشاي أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 28% وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32% خلال فترة الدراسة، ويبدو أن الجمع بين كلا المشروبين في النظام الغذائي له علاقة أقوى من مجرد وجود أحدهما دون الآخر.

ورغم أن الباحثين من هارفارد هيلث قالوا إن الدراسة قائمة على الملاحظة فقط ولا تثبت أن شرب القهوة والشاي يمنع السكتة الدماغية أو الخرف، لكننا نعلم أن المشروبات تحتوي على مادة البوليفينول – وهي مواد كيميائية نباتية قد تساعد في مكافحة الالتهاب المزمن، الذى يرتبط بكل من الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات الغنية بالبوليفينول التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم، حيث تحتوي على 214 مجم من إجمالي مادة البوليفينول لكل 100 مل، وعادة ما يمثل البوليفينول في الشاي، المعروف بمضادات الأكسدة، 30-42%.