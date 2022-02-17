الصحة العالمية: الظروف مثالية لظهور متحور جديد من كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هناك مناطق كثيرة في العالم تسجل مستويات متدنية للغاية من التغطية اللقاحية، معتبرًا أن ذلك يوفر الظروف المثالية لظهور المزيد من التحورات الفيروسية.

وأوضح غيبريسوس أن فرصة السيطرة على الوباء بحلول نهاية السنة الحالية، لا تزال موجودة، لكن هناك مخاطر متزايدة من تضييع هذه الفرصة.

وأشار إلى أن 116 دولة تواجه خطرًا حقيقيًا في عدم بلوغ الهدف العالمي لتلقيح 70% من السكان ضد كوفيد بحلول منتصف العام الحالي، وهي النسبة التي حددها الخبراء للوصول إلى المناعة الجماعية على الصعيد العالمي.