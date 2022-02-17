محمد بن مسعود - الدمام - تحذير .. الحرمان المزمن من النوم خطر على صحتك .. تعرف على طرق التعافي

على الرغم من أن مقدار النوم الموصى به هو من سبع إلى تسع ساعات في الليلة، فإن الكثير منا ينام أقل من هذه الفترة، وبحسب دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من ثلث الأمريكيين يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم في اليوم، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التعافي من الحرمان المزمن من النوم، بحسب موقع “lifehacker”.

قالت إلينا وينيل، مدربة النوم وعلاج الأرق: “النوم هو الوقت الرئيسي الذي تلتئم فيه أجسادنا وتتجدد، إذا حرمنا أنفسنا من النوم لفترة مناسبة، فإن قدرتنا على التفكير تقل، وترتفع مستويات التوتر لدينا ويتأثر مزاجنا، مما يسهم أحيانًا في اضطرابات القلق والاكتئاب ربما الأهم من ذلك ، أن صحتنا الجسدية تتضرر بشكل كبير.

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إذا كنت من بين العديد من الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم ، فإن السؤال الكبير هو كيفية التعافي .

العواقب الصحية طويلة المدى للحرمان من النوم



يرتبط الحرمان المزمن من النوم بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الحالات المزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يؤثرعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا على ذاكرتك قصيرة وطويلة المدى ، ويضعف جهاز المناعة لديك ، ويؤثر على مزاجك ، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر التعرض لحادث.

عندما يتعلق الأمر بالحرمان من النوم على المدى الطويل ، لا يمكن التراجع عن الآثار تمامًا

ومع ذلك ، لم يفت الأوان أبدًا لتحديد أولويات نومك، لأن القيام بذلك سيكون له عدد من الآثار المفيدة على صحتك.

الخبر السار هو أنه عندما تبدأ في الحصول على نوم أفضل ، ستبدأ في الشعور بالتأثيرات على الفور يمكن أن يساعدك الحصول على قسط كافٍ من النوم على تقليل إصابتك بالمرض في كثير من الأحيان، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، ويساعدك على التفكير بشكل أكثر وضوحًا، وسيحسن مزاجك.

كيف تحسن نومك



إن تحسين نومك أمر صعب خاصة في عالم به عوامل تشتيت مستمرة ومستويات عالية من التوتر، إذا كان نومك سيئًا أو إذا كنت تشك في إصابتك بحالة مثل توقف التنفس أثناء النوم، فمن المهم حقًا التحدث مع طبيبك.

ومع ذلك، إذا كان قلة نومك ناتجة عن الإجهاد أوالكافيين أو قلة جودة النوم، فمن المهم حقًا إلقاء نظرة جيدة على العوامل التي قد تكون المشكلة وتتمثل الخطوة الأولى في تقدير النوم وإعطائه الأولوية.

تتضمن بعض الاستراتيجيات الممكنة تجربة بعض الأدوات التي تهدف إلى تحسين نومك ؛ اتباع روتين مسائي يساعدك على النوم بشكل أسرع والاستمرار في النوم ؛ تجنب التفكير في القضايا المسببة للقلق قبل النوم.