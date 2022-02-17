دواء واعد يمهد لابتكار علاج للسكري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أظهرت دراسة أمريكية حديثة على عقار تجريبي قدرته على علاج مرض السكري من النوع الثاني عن طريق زيادة التعبير عن بروتين تم اكتشافه أخيراً، وتبيّن أنه يؤثر على إشارات الأنسولين من الخلايا.
وعبر العديد من الدراسات قبل السريرية في المختبر، أظهر البحث أن المركب الجديد يحسّن جوانب متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بمرض السكري.
وأفاد موقع «نيو أطلس» العلمي أن استهداف «سويل 1» يمكن أن يعالج على نطاق واسع عدداً من الأمراض الأيضية عدا مرض السكري من النوع الثاني فقط. مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وحالة «ناش»، وهي شكل حاد من مرض الكبد الدهني.
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