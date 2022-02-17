تعليم سراة عبيدة يعتمد خطة الاحتفاء بيوم التأسيس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» وينفذ حضوريًا على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المُتبعة.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا، يأتي للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، وإيمانًا بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة والاعتزاز بتاريخ هذا دوت الخليج العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة دوت الخليج من الأئمة والملوك والمواطنين. وأضاف «العلكمي» نحتفي بهذا اليوم وكلنا فخر واعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

بدوره قال مدير النشاط الطلابي بالإدارة عائض الهاجري، إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.