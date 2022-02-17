أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية الليلة، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 54.57 نقطة، أو 0.2 في المئة ليغلق عند 34934.27 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 3.94 نقاط، أو 0.1 بالمئة ليغلق عند 4475.01 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المركب 15.66 نقطة أو 0.1 بالمئة ليغلق عند 14124.09 نقطة.

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