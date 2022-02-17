بشرى اممية لليمنيين بشأن موعد ايقاف الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الامم المتحدة، بشرى سارة لجميع اليمنيين في الداخل والخارج، تضمنت موعدا لإيقاف الحرب المتواصلة للسنة السابعة على التوالي، واستئناف جولات مفاوضات انهاء الحرب واحلال السلام، بين مختلف اطراف الحرب.

جاء هذا على لسان نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، كاشفا عن مشاورات مع مختلف الأطراف اليمنية، تبدأ الاسبوع المقبل، سعيا لإيجاد رؤية مشتركة تسمح بإطلاق المفاوضات من جديد لوقف الحرب في اليمن.

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وأطلق شريم هذا الاعلان على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الأكاديمي الذي ينظمه افتراضياً، مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، بالتعاون مع المركز العربي-واشنطن دي سي، ومؤسسة ديب روت للاستشارات.

موضحا خلال مشاركته في المؤتمر، المنعقد بعنوان “النزاع في اليمن: المشهد الحالي وسَبْر المستقبل” مشاركة جميع الاطراف اليمنية في المشاورات المزمعة دون استثناء اي طرف. بما فيها الاحزاب والمنظمات المدنية بهدف خلق زخم للعملية السياسية.

وقال شريم: “نعمل على خطين متوازيين، السعي لوقف إطلاق النار في اليمن بالتزامن مع اتصالات لبلورة تصور للحل الشامل، وهذا يعتمد على التزام الأطراف اليمنية بالعملية السياسية التي تنتهي بخطوات واضحة، وتشمل رحلة الانتقال السلمي للسلطة”.

مضيفا: “والأهم أن تصل جميع الأطراف إلى قناعة بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في اليمن”. وأردف: “المشاورات التي تنطلق الأسبوع المقبل، تتناول ملامح العملية السياسية وعناصرها، ووضع أهداف وحزمة تدابير إنسانية فورية ومتوسطة الأجل يمكن تحقيقها”.

وتابع نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، قائلا: إن حزمة التدابير الإنسانية الفورية ومتوسطة الأجل يمكن تحقيقها “والتغلب على الشروط المسبقة من كل الأطراف، ويتزامن ذلك مع وقف إطلاق النار سعيا للتوصل إلى الحل الشامل للأزمة اليمنية”.

يشار إلى أن ناطق جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، اعلن الثلاثاء، عن تسليم رؤية الجماعة للسفير الروسي لدى اليمن والمبعوث الاممي هانس غرونيدبرغ، وتتضمن “رؤية الحل الانساني والتخفيف من معاناة اليمنيين، والتمهيد لوقف الحرب والدخول في مفاوضات سياسية”.